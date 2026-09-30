LUGANO
Il pre-FFDUL è stato rinviato
Slitta a novembre l'appuntamento inizialmente previsto per il 2 ottobre
FFDUL
Fonte FFDUL
Il pre-FFDUL è stato rinviato
Slitta a novembre l'appuntamento inizialmente previsto per il 2 ottobre
LUGANO - L'appuntamento di anticipazione del Film Festival Diritti Umani Lugano (FFDUL), previsto per venerdì 2 ottobre alle Cantine Riva Morcote di Lugano e al Cerchio 91, è stato rinviato al mese di novembre.
L'iniziativa, un appuntamento conviviale tra musica e cibo, prevedeva anche la proiezione del film "Waking Hours". La nuova data e le informazioni sull'evento saranno comunicate prossimamente.
Il programma viene aggiornato in tempo reale sul sito del Film Festival Diritti Umani Lugano.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE AGENDA