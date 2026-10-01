Corsa e musica si incontrano con Run & Groove

Run & Groove non sarà una gara: l'appuntamento è gratuito, aperto a persone di ogni livello e non richiede un'iscrizione obbligatoria. Si potrà scegliere di correre o semplicemente camminare, senza tempi da battere né classifiche. Gli organizzatori prevedono una partecipazione compresa indicativamente tra 40 e 100 persone.

«L’idea di Run & Groove è molto semplice: vogliamo creare un momento in cui la corsa diventa un pretesto per incontrarsi, ascoltare musica e vivere il territorio insieme. Con questo format vogliamo portare per la prima volta in Ticino un modo completamente diverso di vivere una corsa: senza competizione, con la musica come filo conduttore e con la voglia di stare insieme», spiegano gli organizzatori di RSL - Run Social Locarno.