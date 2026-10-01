Corsa e musica si incontrano con Run & Groove
RSL - Run Social Locarno invita tutti all'appuntamento di domenica 4 ottobre
RSL - Run Social Locarno invita tutti all'appuntamento di domenica 4 ottobre
MINUSIO - Quattro chilometri lungo il Lago Maggiore, da percorrere correndo o camminando, accompagnati dalla musica di una DJ in bicicletta. Domenica 4 ottobre a Minusio debutta Run & Groove, il nuovo evento di RSL - Run Social Locarno che unisce movimento, musica e socialità, senza classifiche né cronometro.
Il ritrovo è previsto al Ristorante Approdo, da dove il gruppo partirà attorno alle 16. Durante il percorso di circa quattro chilometri, la musica sarà affidata a DJ Ramøna, che accompagnerà i partecipanti su una speciale bicicletta equipaggiata con impianto audio e mixer.
Run & Groove non sarà una gara: l'appuntamento è gratuito, aperto a persone di ogni livello e non richiede un'iscrizione obbligatoria. Si potrà scegliere di correre o semplicemente camminare, senza tempi da battere né classifiche. Gli organizzatori prevedono una partecipazione compresa indicativamente tra 40 e 100 persone.
«L’idea di Run & Groove è molto semplice: vogliamo creare un momento in cui la corsa diventa un pretesto per incontrarsi, ascoltare musica e vivere il territorio insieme. Con questo format vogliamo portare per la prima volta in Ticino un modo completamente diverso di vivere una corsa: senza competizione, con la musica come filo conduttore e con la voglia di stare insieme», spiegano gli organizzatori di RSL - Run Social Locarno.
Al termine del percorso, i partecipanti torneranno al Ristorante Approdo, dove l'appuntamento proseguirà sulla terrazza affacciata sul Lago Maggiore. L'after party sarà accompagnato dal DJ set di Son of Fube, artista proveniente da Losanna, e continuerà fino alle 20.
RSL - Run Social Locarno è un club di corsa sociale e non agonistico nato per promuovere il movimento, la corsa e le occasioni d'incontro in un contesto informale e inclusivo. Le sue attività sono rivolte sia ai runner più esperti sia a chi si avvicina per la prima volta alla corsa.