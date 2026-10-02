Micasa chiude quattro negozi
L'ex filiale di Migros, attiva nell'arredamento e nella decorazione, avrebbe cambiato proprietari d'urgenza.
L'ex filiale di Migros, attiva nell'arredamento e nella decorazione, avrebbe cambiato proprietari d'urgenza.
CRISSIER - Uscita dall'orbita del gruppo Migros nel 2025, l'insegna di arredamento deve ridurre la propria presenza. Il sito d'informazione economica Inside Paradeplatz ha rivelato che Micasa si separerà da quattro negozi entro gennaio 2027, tra cui quello di Crissier (VD), che chiuderà i battenti entro la fine del 2026. Gli altri tre siti interessati sono Langendorf (SO), Brügg (BE) e Buchs (SG).
Lo scorso anno, le 30 succursali (di cui quattro nella Svizzera romanda) erano state rilevate dai dirigenti dell'ex filiale. Ma i risultati non sarebbero stati all'altezza delle aspettative. L'azienda sarebbe stata rilevata d'urgenza da «un gruppo di investitori svizzeri», i cui nomi non sono stati divulgati.
«Situazione economica» sfavorevole
Attiva nella fascia media, Micasa afferma di subire «la situazione economica attuale e l'evoluzione delle condizioni di mercato». Nessun commento è stato rilasciato al momento su eventuali soppressioni di posti di lavoro.