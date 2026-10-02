Micasa chiude quattro negozi

Lo scorso anno, le 30 succursali (di cui quattro nella Svizzera romanda) erano state rilevate dai dirigenti dell'ex filiale. Ma i risultati non sarebbero stati all'altezza delle aspettative. L'azienda sarebbe stata rilevata d'urgenza da «un gruppo di investitori svizzeri», i cui nomi non sono stati divulgati.

«Situazione economica» sfavorevole

Attiva nella fascia media, Micasa afferma di subire «la situazione economica attuale e l'evoluzione delle condizioni di mercato». Nessun commento è stato rilasciato al momento su eventuali soppressioni di posti di lavoro.