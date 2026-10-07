Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE / STATI UNITI

L'arpa di Kety Fusco in corsa per i Grammy

"Bohème" è nel primo turno di votazione nella categoria Best Dance/Electronic Album. «È un traguardo straordinario»
L'arpa di Kety Fusco in corsa per i Grammy
MICHELE PENNETTA
di Fabio CaironiGiornalista
L'arpa di Kety Fusco in corsa per i Grammy
"Bohème" è nel primo turno di votazione nella categoria Best Dance/Electronic Album. «È un traguardo straordinario»

BELLINZONA - Quello dei Grammy Awards è un sogno per tutti (o quasi) i musicisti del mondo. Per qualcuno, però, può diventare qualcosa di più di una vaga speranza. È il caso di Kety Fusco: l’arpista ticinese è entrata ufficialmente nel primo turno di votazione del prestigioso premio, nella categoria Best Dance/Electronic Album, con il suo ultimo lavoro "Bohème".

CANTONE
Che suono ha una rivoluzione

Il disco, pubblicato dall’etichetta A Tree in a Field Records, rappresenta una sfida alle convenzioni: l’arpa, da sempre legata alla tradizione classica, viene qui campionata, trasformata e distorta fino a diventare pura materia elettronica, protagonista di nuovi paesaggi sonori. Nel brano "She" interviene anche la voce di Iggy Pop, aggiungendo un ulteriore elemento di originalità a un progetto che punta a superare i confini tra i generi musicali. La leggenda della musica ha parlato benissimo dell'album nel suo programma radiofonico sulla Bbc. Ne avevamo parlato con Fusco nel corso di uno dei primissimi episodi di TioTalk.

«Vedere "Bohème" entrare nel primo turno di votazione dei Grammy è un traguardo straordinario per me. Sono profondamente orgogliosa di questo album e grata a tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione e lo hanno sostenuto lungo il percorso», racconta Fusco.

CANTONE
Quella frase di Iggy Pop che «ti taglia il cervello»

L’inserimento nella lista sottoposta al voto dei membri della Recording Academy segna già di per sé un risultato di rilievo per la musicista ticinese. Il percorso di Kety Fusco, nato dall’esplorazione e dalla sperimentazione sulle possibilità dell’arpa, arriva così sulla scena internazionale, portando un suono personale, innovativo e fuori dagli schemi alla ribalta dei Grammy.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
arpabohemegrammy awardskety fusco
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
1 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
1 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
1 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
1 gior

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
1 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
22
38

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
23 ore

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
19 ore

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
2 gior
38
225

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
38

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
1 gior
79
198

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
1 gior
31
65

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
2 gior
10
25

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
1 gior
58
84

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
3 gior
2
12

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior
13
36

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
20 ore
12
44

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
3 gior
11

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
2 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
2 gior
4
26

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
2 gior
40
156

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
8
17

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
14 ore
11
42

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
1 gior
1
38

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
2 gior
2
33

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
140

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
2 gior
12
56

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
17
17

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
2 gior
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
2 gior
11
18

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
1
19

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
1 gior
31
53

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
19 ore
10
24

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
1 gior
18
65

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
7
37

Goggia distrutta da due virus

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
4 gior
3
36

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
23 ore
95
133

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
1 gior
13
66

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
2 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
2 gior
4

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
13 ore
41
230

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
21 ore
10

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
1 gior
15
32

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
4 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
1 gior
2
15

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene
LIVE
RUSSIA
1 gior
17

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene

«Non avevo più gioia. Me ne pento»
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
2 gior
5

«Non avevo più gioia. Me ne pento»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Bellinzona capitale... dell'eliminazione dei parcheggi?
LIVE
BELLINZONA
2 ore
12
22

Bellinzona capitale... dell'eliminazione dei parcheggi?

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
2 ore
9
10

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

«Oltre il comando», donne alle prese con la leadership
LIVE
SORENGO
2 ore
5

«Oltre il comando», donne alle prese con la leadership

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
2 ore

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

«Il collegamento A2-A13? Il rinvio non è proponibile»
LIVE
CANTONE
14 ore
25
44

«Il collegamento A2-A13? Il rinvio non è proponibile»

Lavori a Breno, otto notti di sbarramenti all'incrocio inferiore
LIVE
ALTO MALCANTONE
15 ore
4

Lavori a Breno, otto notti di sbarramenti all'incrocio inferiore

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
16 ore
17
47

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

Bocciate le due iniziative sulla giustizia targate MPS
LIVE
CANTONE
16 ore
8
40

Bocciate le due iniziative sulla giustizia targate MPS

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
16 ore
45
199

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Insediato il quarto Consiglio delle bambine e dei bambini
LIVE
MENDRISIO
17 ore
15

Insediato il quarto Consiglio delle bambine e dei bambini