Bellinzona capitale... dell'eliminazione dei parcheggi?

Particolare attenzione è dedicata al Comparto Cervia, dove in base alla variante di Piano regolatore attualmente al vaglio delle commissioni del legislativo cittadino, sarebbero destinati a scomparire «40 e più posteggi pubblici». Zanetti domanda quali garanzie esistano per compensarli e quale valore giuridico abbia la previsione del Messaggio municipale secondo cui nel comparto B2 «devono essere realizzati 40 posti auto destinati a uso pubblico».