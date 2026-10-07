Torna il Treno del Foliage

Nato nel 2016, il Treno del Foliage è diventato negli anni un classico dell’autunno, capace di richiamare un pubblico ben oltre i confini locali. Anche per l’edizione 2026, il biglietto è valido uno o due giorni e consente di vivere l’esperienza con partenza a scelta da Locarno o da Domodossola e permette inoltre di effettuare una fermata intermedia lungo il tragitto, all’andata oppure al ritorno.

Claudio Blotti, direttore delle FART, afferma: «Il Treno del Foliage è diventato negli anni uno dei simboli della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. È un’esperienza che dimostra quanto il viaggio in treno possa essere molto più di uno spostamento: paesaggio, lentezza, territorio e scoperta si uniscono lungo una linea unica. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare questa ferrovia nel periodo del Foliage ma anche durante tutto l’anno, sviluppando proposte capaci di offrire ai viaggiatori nuove esperienze a bordo e alle destinazioni lungo la linea».