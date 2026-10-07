Torna il Treno del Foliage
Dal 10 ottobre al 15 novembre la Ferrovia Vigezzina-Centovalli invita a scoprire i colori dell’autunno lungo uno dei percorsi ferroviari più suggestivi delle Alpi.
Dal 10 ottobre al 15 novembre la Ferrovia Vigezzina-Centovalli invita a scoprire i colori dell’autunno lungo uno dei percorsi ferroviari più suggestivi delle Alpi.
LOCARNO - Torna anche quest’anno il Treno del Foliage, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli. Dal 10 ottobre al 15 novembre 2026, il viaggio tra Locarno e Domodossola accompagnerà i passeggeri attraverso boschi, gole, ponti, villaggi e paesaggi alpini trasformati dai colori della stagione.
Il percorso si sviluppa per 52 chilometri e dura poco meno di due ore per tratta. Un viaggio lungo una linea storica che collega il Ticino al Piemonte attraversando le Centovalli e la Valle Vigezzo. Un itinerario panoramico riconosciuto anche a livello internazionale e inserito da Lonely Planet e dal New York Times tra i dieci viaggi ferroviari più belli del mondo.
Nato nel 2016, il Treno del Foliage è diventato negli anni un classico dell’autunno, capace di richiamare un pubblico ben oltre i confini locali. Anche per l’edizione 2026, il biglietto è valido uno o due giorni e consente di vivere l’esperienza con partenza a scelta da Locarno o da Domodossola e permette inoltre di effettuare una fermata intermedia lungo il tragitto, all’andata oppure al ritorno.
Claudio Blotti, direttore delle FART, afferma: «Il Treno del Foliage è diventato negli anni uno dei simboli della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. È un’esperienza che dimostra quanto il viaggio in treno possa essere molto più di uno spostamento: paesaggio, lentezza, territorio e scoperta si uniscono lungo una linea unica. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare questa ferrovia nel periodo del Foliage ma anche durante tutto l’anno, sviluppando proposte capaci di offrire ai viaggiatori nuove esperienze a bordo e alle destinazioni lungo la linea».