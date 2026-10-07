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«Oltre il comando», donne alle prese con la leadership

Due manager raccontano percorsi e strategie per una leadership femminile basata su fiducia e non sul potere.
«Oltre il comando», donne alle prese con la leadership
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di Cronaca Ticino
«Oltre il comando», donne alle prese con la leadership
Due manager raccontano percorsi e strategie per una leadership femminile basata su fiducia e non sul potere.

SORENGO - Una leadership che non si fonda sul potere, ma sulla capacità di creare fiducia e motivare i collaboratori. È il tema al centro di «Oltre il comando», conferenza dedicata all'universo femminile in programma giovedì 22 ottobre all'OTAF di Sorengo.

L'incontro, promosso da ARC Counselling e moderato da Carla Norghauer, vedrà protagoniste Roberta Cattaneo ed Emanuela Salati, chiamate a raccontare le proprie esperienze in ruoli dirigenziali e a confrontarsi sugli stili manageriali. L'iniziativa rappresenta la seconda edizione del ciclo di eventi dedicato a donne e leadership e coinvolge due professioniste attive in ambienti a prevalenza maschile. L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è esplorare modelli di gestione che vadano oltre il genere e lo stereotipo del comando di tipo militaresco, mettendo al centro fiducia, motivazione e possibilità di agire.

Roberta Cattaneo è direttrice regionale FFS per la Regione Sud. Ha iniziato la propria carriera professionale nelle FFS nel 1984, dove è rimasta fino al 2000. Dopo avere conseguito un Master in Business Administration, ha guidato il settore Risorse Umane della RSI fino al 2015. È quindi passata all'Ufficio federale delle comunicazioni come vicedirettrice e responsabile della Divisione Media (Regolazione), prima di assumere nel 2017 l'attuale incarico alle FFS.

Emanuela Salati dirige invece Fondazione ATM, istituto di mutuo soccorso nato a Milano nel 1998 per offrire ai lavoratori e agli ex lavoratori del Gruppo ATM (Azienda Trasporti Milanesi), e oggi anche alla cittadinanza, servizi nel campo del welfare sanitario, familiare, ricreativo e assistenziale.

Nel corso della sua carriera Salati ha ricoperto incarichi manageriali nelle Risorse Umane in realtà italiane e internazionali quali Vodafone, Telecom Italia Learning Services, Il Sole 24 Ore e IED Comunicazione. Prima di passare alla direzione di Fondazione ATM è stata dirigente del Personale di ATM. È inoltre docente nel Master in Neuromanagement per le Organizzazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Da 15 anni dirige anche la rivista «Direzione del Personale», pubblicazione ufficiale dell'Associazione Italiana Direzione Personale (AIDP), della quale è membro del Consiglio direttivo. Da anni si occupa inoltre del rapporto tra neuroscienze, management e prestazioni sul luogo di lavoro ed è stata curatrice per Guerini Editore dei volumi «Neuroscienze e management», pubblicato nel 2015, e «Neuroscienze e (sviluppo) del personale», del 2021.

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