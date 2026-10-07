«Oltre il comando», donne alle prese con la leadership

Roberta Cattaneo è direttrice regionale FFS per la Regione Sud. Ha iniziato la propria carriera professionale nelle FFS nel 1984, dove è rimasta fino al 2000. Dopo avere conseguito un Master in Business Administration, ha guidato il settore Risorse Umane della RSI fino al 2015. È quindi passata all'Ufficio federale delle comunicazioni come vicedirettrice e responsabile della Divisione Media (Regolazione), prima di assumere nel 2017 l'attuale incarico alle FFS.

Emanuela Salati dirige invece Fondazione ATM, istituto di mutuo soccorso nato a Milano nel 1998 per offrire ai lavoratori e agli ex lavoratori del Gruppo ATM (Azienda Trasporti Milanesi), e oggi anche alla cittadinanza, servizi nel campo del welfare sanitario, familiare, ricreativo e assistenziale.