La Svizzera nel mirino degli 007 stranieri

BERNA - La Svizzera desta sempre un certo interesse nei servizi segreti stranieri, anche attraverso società private e incarichi nei consigli di amministrazione. A sostenerlo è John Kiriakou, ex agente della CIA che ha denunciato in qualità di whistleblower le pratiche di tortura dell’agenzia americana ed è finito in carcere per aver divulgato informazioni riservate. Intervistato dall'ArgauerZeitung ha commentato il caso di August Hanning, ex capo dei servizi segreti tedeschi (BND) sospettato di spionaggio le cui tracce portano fino a Lucerna, dove ha ricoperto incarichi nei consigli di amministrazione di diverse aziende.