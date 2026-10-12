Ciclista cade, le sue condizioni sono critiche
Incidente lunedì pomeriggio a Köniz, i primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti
KÖNIZ - Un ciclista è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di lunedì in seguito a una caduta avvenuta sulla Landorfstrasse a Köniz (BE). Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale di Berna, l'incidente si è verificato poco prima delle 14.45, mentre l'uomo era in viaggio da Köniz in direzione di Niederwangen.
Stando alle prime informazioni, il ciclista avrebbe perso il controllo del veicolo per ragioni ancora da chiarire, cadendo rovinosamente al suolo. L’uomo ha riportato gravi ferite e si trova attualmente in condizioni critiche.
Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente, prestando i primi soccorsi nell’attesa dell’arrivo dei servizi d’emergenza. Dopo la prima assistenza medica fornita sul posto, il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale da un’ambulanza.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi servizi della Polizia cantonale di Berna, un'équipe di ambulanza e un medico d'urgenza. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica esatta e le cause dell’accaduto.