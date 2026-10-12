Mattone sempre più caro, specialmente in Ticino, Grigioni e Vallese
L'aumento medio su base nazionale è stato del 2% per le case unifamiliari
SAN GALLO - Il mattone è sempre più caro in Svizzera: nel terzo trimestre i prezzi (effettivi, non quelli richiesti) delle case unifamiliari sono saliti del 2,0% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quelli degli appartamenti sono aumentati dell'1,7%. Su base annua si registra rispettivamente +3,6% e +5,9%, emerge dall'indice delle transazioni pubblicato oggi da Raiffeisen.
«La prospettiva di una possibile fine del regime di tassi zero della Banca nazionale svizzera ha fatto salire negli ultimi mesi i tassi delle ipoteche fisse», commenta Fredy Hasenmaile, capo-economista dell'istituto cooperativo, citato in un comunicato odierno. «Il moderato aumento dei tassi d'interesse non è tuttavia sufficiente a invertire la forte dinamica dei prezzi sul mercato delle abitazioni di proprietà: l'offerta è e resta scarsa», aggiunge l'esperto.
Le differenze regionali rimangono peraltro sensibili: Ticino, Grigioni e Vallese - inseriti insieme nella zona chiamata Svizzera meridionale - segnano un +7,4% annuo per gli appartamenti (valore più alto del paese) e un +3,3% per le case; per questa seconda tipologia di immobili la progressione più marcata è stata osservata a Zurigo (+4,8%).
La ripartizione dell'andamento dei prezzi per tipo di luogo mostra che il costo delle case nei comuni turistici ha registrato l'aumento più forte per la proprietà per piani, pari al 7,9%; nei centri si registra invece l'avanzamento più marcato delle case, del 5,2%.
La crescita dei prezzi immobiliari è un fenomeno che prosegue negli anni: basti pensare che nell'ultimo lustro l'incremento del costo di acquisto di una casa è stato del 4,9% all'anno in Svizzera. Per gli appartamenti l'aumento è del 4,8%.