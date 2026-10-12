Mattone sempre più caro, specialmente in Ticino, Grigioni e Vallese

SAN GALLO - Il mattone è sempre più caro in Svizzera: nel terzo trimestre i prezzi (effettivi, non quelli richiesti) delle case unifamiliari sono saliti del 2,0% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quelli degli appartamenti sono aumentati dell'1,7%. Su base annua si registra rispettivamente +3,6% e +5,9%, emerge dall'indice delle transazioni pubblicato oggi da Raiffeisen.