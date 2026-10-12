Spara in Francia, viene arrestato a Ginevra

Nessuno sparo a Ginevra

All'origine degli episodi ci sarebbe un solo uomo, un ventenne fuggito oltre confine, in Svizzera. Come riferisce la «Tribune de Genève», è stato fermato dalla polizia ginevrina in collaborazione con le forze dell'ordine francesi, al termine di un inseguimento sul quai Général-Guisan, conclusosi davanti all'Horloge fleurie. Il presunto autore degli spari era in possesso di un fucile semiautomatico. Sul territorio ginevrino, tuttavia, non è stato esploso alcun colpo.

Ad Annemasse, domenica sera sono intervenuti rinforzi delle Compagnie républicaine de sécurité (CRS), mentre in place du Jumelage, nel quartiere Perrier, è stato allestito un commissariato mobile. Il sindaco Gabriel Doubet ha però chiesto un rafforzamento stabile delle forze dell'ordine, giudicando insufficienti gli interventi temporanei. «Chiedo allo Stato di darci finalmente degli effettivi permanenti», ha dichiarato, citato dalla «Tribune de Genève».