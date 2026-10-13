Affitti sotto la lente: 100mile firme contro la proposta del Consiglio federale

Secondo Jacqueline Badran, membro del comitato dell'ASI e consigliera nazionale socialista zurighese, il Consiglio federale sta pianificando una pigione di mercato, proponendo così l'esatto contrario dell'iniziativa popolare. Con quest'ultima, invece, si dovrebbero finalmente far rispettare il principio della pigione basata sui costi e il tetto massimo ai rendimenti, sottolinea Badran. Il presidente dell'ASI Carlo Sommaruga è convinto che già oggi gli inquilini paghino troppo per l'alloggio.