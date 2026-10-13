Emergenza medica a bordo, volo Swiss costretto ad atterrare

Il volo interessato era il LX1255 con 156 passeggeri a bordo. Come precisato da Swiss, in risposta a una richiesta, un passeggero ha avuto bisogno di assistenza medica durante il volo. L'equipaggio ha quindi lanciato il segnale di emergenza. In questo modo l'aereo ha potuto fare scalo il più rapidamente possibile nella seconda città tedesca. Il passeggero è stato quindi affidato alle cure dei medici.

La compagnia aerea, in una nota scritta, si è rammaricata per gli inevitabili disagi, ricordando però che benessere e sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio hanno sempre la massima priorità.