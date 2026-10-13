Le giovani donne sono più istruite, ma la parità di stipendio è ancora lontana

I ricercatori Daniel Oesch e Oliver Lipps hanno analizzato i dati di oltre 215'000 persone tra i 25 e i 34 anni, raccolti attraverso le indagini svizzere sulle forze di lavoro dal 1991 al 2024. I risultati mostrano quella che gli studiosi definiscono una vera e propria «corsa al recupero»: tra i nati nel 1965, le donne guadagnavano complessivamente il 55% in meno degli uomini. Per la generazione del 1995, la differenza si è ridotta al 14%.