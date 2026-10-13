Le giovani donne sono più istruite, ma la parità di stipendio è ancora lontana
In Svizzera il divario di reddito è sceso dal 55% al 14%. Avere figli resta però un fattore determinante nelle disuguaglianze.
LOSANNA - Le giovani donne in Svizzera sono sempre più istruite rispetto ai loro coetanei uomini, ma continuano a guadagnare meno. Nonostante i notevoli progressi degli ultimi decenni, tra le persone nate nel 1995 il divario di reddito da lavoro resta del 14%. È quanto emerge da uno studio pubblicato martedì sulla rivista «Social Change in Switzerland» dall'Università di Losanna e dal centro di competenza per le scienze sociali Fors.
I ricercatori Daniel Oesch e Oliver Lipps hanno analizzato i dati di oltre 215'000 persone tra i 25 e i 34 anni, raccolti attraverso le indagini svizzere sulle forze di lavoro dal 1991 al 2024. I risultati mostrano quella che gli studiosi definiscono una vera e propria «corsa al recupero»: tra i nati nel 1965, le donne guadagnavano complessivamente il 55% in meno degli uomini. Per la generazione del 1995, la differenza si è ridotta al 14%.
Si riduce anche il divario nelle ore lavorate
Il cambiamento riguarda sia la partecipazione al mercato del lavoro sia le condizioni salariali. La differenza nell'orario settimanale tra uomini e donne è passata da 17 ore a meno di quattro, mentre il divario nel salario orario standardizzato è sceso da quasi il 20% a meno del 5%.
Un'evoluzione favorita soprattutto dal crescente livello di formazione femminile: nel 2025, il 54% delle giovani donne in Svizzera possedeva un titolo di studio terziario, contro il 48% dei giovani uomini. Sempre più donne, inoltre, accedono a professioni con maggiori prospettive salariali.
La Svizzera recupera terreno anche a livello internazionale
Il miglioramento emerge dal confronto con Francia, Svezia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Se tra le persone nate nel 1965 la Svizzera registrava il secondo divario di reddito più elevato tra questi Paesi, per la generazione del 1995 presenta invece quello più contenuto.
La genitorialità resta il principale ostacolo
Nonostante i progressi, lo studio evidenzia come la nascita dei figli continui ad ampliare sensibilmente le differenze economiche tra uomini e donne. Tra le persone senza figli, il divario di reddito femminile è passato dal 27% per la generazione del 1965 al 7% per quella del 1995.
Tra i genitori, invece, pur essendosi ridotta nel tempo, la differenza rimane particolarmente marcata, attestandosi al 51%. Un dato che mostra come la formazione e i progressi salariali non siano ancora sufficienti a colmare le disuguaglianze legate alla vita familiare.