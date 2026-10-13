Si spaccia per francese e apre due aziende in Svizzera: un dettaglio lo incastra

Nonostante questa distinzione, il kosovaro è riuscito a presentarsi come cittadino francese davanti a diverse autorità svizzere, beneficiando delle agevolazioni previste per lavorare nella Confederazione. L'Ufficio della popolazione e delle migrazioni di Ginevra gli ha infatti rilasciato un permesso frontaliero, grazie al quale ha lavorato per un anno come addetto alle pulizie.

La vicenda non si è limitata al permesso frontaliero. Nel Canton Zurigo, l'uomo ha fondato due società, entrambe iscritte al Registro di commercio. Presentandosi come cittadino francese, è inoltre riuscito a ottenere fraudolentemente un permesso di lavoro.