Easy Work chiude i battenti: a rischio 264 posti di lavoro

«Non è un fallimento»: la decisione arriva dagli azionisti

A spiegare cosa abbia portato alla cessazione dell'attività è Eduardo D'Angelo, amministratore unico della società. Intervistato dal Corriere del Ticino, ha escluso che dietro la chiusura vi siano problemi di natura economica. La decisione, ha precisato, è maturata all'interno della proprietà.