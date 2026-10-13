Riparare invece di buttare: torna #RiparaLo

Il primo appuntamento della nuova stagione è previsto per lunedì 19 ottobre. Seguiranno, nel 2026, le date del 16 novembre e 14 dicembre. Nel 2027, #RiparaLo proseguirà ogni mese: 11 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 12 aprile, 10 maggio e 7 giugno.

L'iniziativa si svolge in concomitanza con “4 chiacchiere e un caffè”, il momento conviviale promosso dal Gruppo Accoglienza che anima tutti i lunedì pomeriggio al Centro La Torre. Chi partecipa avrà quindi la possibilità non solo di riparare piccoli oggetti, ma anche di trascorrere del tempo in compagnia, tra chiacchiere, carte e lavoretti manuali.