Riparare invece di buttare: torna #RiparaLo
L'iniziativa che dà una seconda vita ai piccoli elettrodomestici ripartirà lunedì 19 ottobre
LOSONE - A Losone riparte #RiparaLo, l'iniziativa che invita a ridare vita ai piccoli elettrodomestici invece di abbandonarli tra i rifiuti. Un lunedì al mese, fino a giugno 2027, un esperto riparatore sarà a disposizione al Centro La Torre (via Migiome 1) per valutare la riparazione di oggetti elettrici o meccanici. Gli incontri si terranno dalle 14 alle 16 e offrono l'occasione di rimettere in funzione ciò che si era rotto.
Il primo appuntamento della nuova stagione è previsto per lunedì 19 ottobre. Seguiranno, nel 2026, le date del 16 novembre e 14 dicembre. Nel 2027, #RiparaLo proseguirà ogni mese: 11 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 12 aprile, 10 maggio e 7 giugno.
L'iniziativa si svolge in concomitanza con “4 chiacchiere e un caffè”, il momento conviviale promosso dal Gruppo Accoglienza che anima tutti i lunedì pomeriggio al Centro La Torre. Chi partecipa avrà quindi la possibilità non solo di riparare piccoli oggetti, ma anche di trascorrere del tempo in compagnia, tra chiacchiere, carte e lavoretti manuali.