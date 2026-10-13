Arresto confermato per l'accoltellatore di Biasca, trovata un'arma

Nel frattempo, il presunto aggressore, un 17enne siriano domiciliato nella regione, resterà in carcere preventivo per un mese, come stabilito dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Nei suoi confronti la magistratura dei minorenni ipotizza il reato di tentato omicidio.

La vittima, un 21enne italiano residente in Leventina, era stata colpita all'addome durante la lite. Il giovane si trova ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono migliorate e non è più in pericolo di vita.