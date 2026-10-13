Truffe agli anziani, tre arresti nel Mendrisiotto

Le indagini sono scattate dopo una truffa avvenuta il 21 settembre, quando i familiari di una vittima hanno tempestivamente avvisato la Centrale comune d'allarme (CECAL). Gli accertamenti della Polizia cantonale, condotti con il supporto tecnico della Polizia Città di Lugano, hanno permesso di individuare un veicolo sospetto con targhe ceche. L'auto è stata intercettata e fermata il 7 ottobre a Chiasso dai collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Durante la perquisizione sono stati rinvenuti denaro contante e oggetti di valore.