Cultura e inclusione, luci e ombre tra dati mancanti e parità di genere

Migrazione e cultura: mancano i dati

Uno dei principali approfondimenti ha riguardato il lavoro del gruppo Migrazione e diversità, costituito all'interno del DECS. La presidente Chiara Orelli Vassere ha presentato i risultati di una prima mappatura delle iniziative esistenti sul territorio in materia di diversità, prevenzione delle discriminazioni e contrasto al razzismo.

L'obiettivo del gruppo è individuare possibili interventi concreti a partire dalle attività già presenti. Per quanto riguarda il settore culturale, è emersa in particolare la scarsità di informazioni sulla partecipazione delle persone con un retroterra migratorio. Una lacuna conoscitiva che figura quindi tra gli aspetti sui quali il gruppo è chiamato a riflettere nell'elaborazione delle proprie proposte.