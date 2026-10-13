Ecco i giovani vincitori del Festival scacchistico di Bissone
Si è svolta domenica 11 ottobre la sesta edizione. Una giornata all'insegna degli scacchi, tra giovani promesse e giocatori esperti.
Si è svolta domenica 11 ottobre la sesta edizione. Una giornata all'insegna degli scacchi, tra giovani promesse e giocatori esperti.
BISSONE - Giovani talenti e giocatori esperti si sono sfidati domenica 11 ottobre in occasione del VI Festival scacchistico di Bissone. La manifestazione ha visto il successo di Christian De Lucia nel torneo Under 16 e di Vladimir Paleologu nel Campionato Ticinese Semilampo.
La giornata si è aperta con il «Trofeo Borromini», riservato agli Under 16, che ha registrato un'ampia partecipazione, con numerosi allievi della scuola di scacchi delle Aquile di Lugano. Tra gli iscritti figuravano anche diversi giovani alla loro prima esperienza agonistica.
A conquistare il primo posto è stato Christian De Lucia, recentemente insignito del riconoscimento «Sostegno giovani talenti» del Panathlon Club Lugano. Il giovane scacchista si è imposto allo spareggio su Daniele Camponovo, classe 2015, mentre il terzo gradino del podio è andato a Ulisse Dusci.
La scuola di scacchi delle Aquile di Lugano propone attività ogni mercoledì pomeriggio, con ulteriori spazi dedicati al giovedì e camp organizzati durante l'anno.
Nel pomeriggio spazio al «Trofeo Hotel Campione», che quest'anno metteva in palio anche il titolo di Campione Ticinese Semilampo. Ad aggiudicarselo è stato il luganese Vladimir Paleologu, autore di una prestazione da 6 punti su 7.
Alle sue spalle si sono classificati Claudio Boschetti, già vincitore di diversi titoli ticinesi, e Giacomo Zecirovic del Club Tre Valli.
Diversi giovani scacchisti hanno partecipato a entrambi i tornei della giornata. Tra questi, Daniele Camponovo si è distinto conquistando il primo posto nella categoria Under 12, mentre Yaroslav Kononiuk ha primeggiato tra gli Under 16.
Il Grand Prix Under 16, sostenuto dalle aziende ticinesi Ennio Ferrari e Chicco d'Oro, proseguirà con un nuovo appuntamento domenica 18 ottobre all'Osteria Maggio di Viganello.