LUGANO
Lavori notturni per cinque notti a Loreto
Via Mazzini chiusa al traffico dal 19 al 23 ottobre, dalle 20 alle 6, per la posa della nuova pavimentazione stradale.
Archivio TiPress
Fonte rED
Lavori notturni per cinque notti a Loreto
Via Mazzini chiusa al traffico dal 19 al 23 ottobre, dalle 20 alle 6, per la posa della nuova pavimentazione stradale.
LUGANO - Via Mazzini, nel quartiere di Loreto, sarà chiusa al traffico durante le ore notturne da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre. Lo comunica la Polizia della Città di Lugano, precisando che lo sbarramento sarà in vigore dalle 20 alle 6 del mattino per consentire la posa della nuova pavimentazione stradale.
Durante i lavori, via Mazzini sarà percorribile a doppio senso di marcia nei tratti accessibili. L'ingresso sarà possibile da Riva Antonio Caccia oppure da via Maraini, a seconda dell'avanzamento del cantiere e delle diverse fasi d'intervento.
La Polizia invita gli automobilisti e gli altri utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e alle modifiche temporanee della circolazione.
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