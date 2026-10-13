Lavori notturni per cinque notti a Loreto

Durante i lavori, via Mazzini sarà percorribile a doppio senso di marcia nei tratti accessibili. L'ingresso sarà possibile da Riva Antonio Caccia oppure da via Maraini, a seconda dell'avanzamento del cantiere e delle diverse fasi d'intervento.

La Polizia invita gli automobilisti e gli altri utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e alle modifiche temporanee della circolazione.