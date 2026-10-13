Sostegno al lavoro, risultati positivi. Giovedì tocca a Bellinzona

Il carattere a bassa soglia è uno degli aspetti centrali dell'iniziativa: l'accesso libero e gratuito, senza formalità, permette di raggiungere persone che spesso non si rivolgono ai servizi già esistenti o hanno bisogno di un sostegno rapido e informale.

Il prossimo appuntamento con "Portinerie Lavoro" è fissato per giovedì 15 ottobre, dalle 14 alle 16, presso la Portineria di quartiere ViaVai in Via Mesolcina 3c a Bellinzona. La partecipazione è gratuita e non serve prenotazione: le persone interessate saranno accolte in ordine di arrivo. Per lavorare sui documenti di candidatura, è consigliabile portare curriculum, lettere di motivazione e altri file utili su chiavetta USB o computer portatile.