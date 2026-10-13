Sostegno al lavoro, risultati positivi. Giovedì tocca a Bellinzona
Nuovo appuntamento con "Portinerie Lavoro" di ECAP Ticino Unia
BELLINZONA - Prosegue con risultati positivi il progetto "Portinerie Lavoro", promosso da ECAP Ticino Unia per offrire consulenze gratuite e accessibili a chi cerca lavoro. Dopo un mese dal lancio, già numerose persone hanno beneficiato di un supporto personalizzato nella ricerca di un impiego.
Il servizio punta sulla semplicità di accesso: lo sportello è aperto senza appuntamento e cerca di raggiungere in particolare chi trova difficoltà a rivolgersi ai tradizionali servizi di collocamento. I primi incontri hanno confermato la presenza di un bisogno concreto di assistenza pratica e immediata. Chi si è rivolto allo sportello ha ricevuto aiuto nella preparazione e revisione del curriculum vitae, nella stesura delle lettere di candidatura, nella ricerca di offerte di lavoro e nell'individuazione delle strategie più efficaci per affrontare il mercato del lavoro.
Il carattere a bassa soglia è uno degli aspetti centrali dell'iniziativa: l'accesso libero e gratuito, senza formalità, permette di raggiungere persone che spesso non si rivolgono ai servizi già esistenti o hanno bisogno di un sostegno rapido e informale.
Il prossimo appuntamento con "Portinerie Lavoro" è fissato per giovedì 15 ottobre, dalle 14 alle 16, presso la Portineria di quartiere ViaVai in Via Mesolcina 3c a Bellinzona. La partecipazione è gratuita e non serve prenotazione: le persone interessate saranno accolte in ordine di arrivo. Per lavorare sui documenti di candidatura, è consigliabile portare curriculum, lettere di motivazione e altri file utili su chiavetta USB o computer portatile.