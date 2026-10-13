La Cantina Mendrisio conquista la finale del Grand Prix du Vin Suisse

«In una degustazione alla cieca la giuria non vede né l'etichetta né il prezzo, vede solo quello che c'è nel bicchiere», spiega Matteo Cavadini, enologo della cantina. «Essere in finale accanto a vini e produttori che stimiamo molto è già un onore. Ma è anche la conferma che la direzione stilistica che abbiamo intrapreso incontra il gusto di chi li beve oggi».

Un risultato che affonda le radici nella natura stessa della Cantina Mendrisio: una cooperativa. Il vino nasce dall'uva, e senza uva di qualità non può nascere vino di qualità. È grazie alla cura e alla passione dei soci viticoltori, che ogni anno conferiscono uve selezionate con dedizione, che la cantina può contare sulla materia prima necessaria per competere ai massimi livelli.