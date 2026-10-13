La Cantina Mendrisio conquista la finale del Grand Prix du Vin Suisse
Un successo che premia la cooperazione e la qualità accessibile promossa dalla storica realtà vitivinicola ticinese.
Un successo che premia la cooperazione e la qualità accessibile promossa dalla storica realtà vitivinicola ticinese.
MENDRISIO - La Cantina Mendrisio festeggia un'annata di grandi soddisfazioni sul fronte dei concorsi enologici. Dopo le quattro medaglie d'oro conquistate in giugno al Mondial du Merlot & Assemblages, arriva un nuovo traguardo al Grand Prix du Vin Suisse, il principale concorso enologico nazionale, giunto alla 20ª edizione. Tra i numerosi Merlot in gara, solo sei hanno raggiunto la finale. Tra questi c’è il "Merlot della Cantina" 2024, Ticino DOC Merlot, un vino proposto a meno di 20 Franchi, già premiato lo scorso giugno con la medaglia d’oro e ora in lizza per il podio. La classifica sarà svelata durante il Gala del vino svizzero al Kursaal di Berna il prossimo 23 ottobre.
«Il dato che più ci rende orgogliosi è che a raggiungere la finale sia un vino pensato per la tavola di ogni giorno», dichiara Stefano Hatz, direttore commerciale di Cantina Mendrisio. «È la dimostrazione concreta di un principio in cui crediamo da sempre: un vino di alta qualità può essere accessibile a tutti».
«In una degustazione alla cieca la giuria non vede né l'etichetta né il prezzo, vede solo quello che c'è nel bicchiere», spiega Matteo Cavadini, enologo della cantina. «Essere in finale accanto a vini e produttori che stimiamo molto è già un onore. Ma è anche la conferma che la direzione stilistica che abbiamo intrapreso incontra il gusto di chi li beve oggi».
Un risultato che affonda le radici nella natura stessa della Cantina Mendrisio: una cooperativa. Il vino nasce dall'uva, e senza uva di qualità non può nascere vino di qualità. È grazie alla cura e alla passione dei soci viticoltori, che ogni anno conferiscono uve selezionate con dedizione, che la cantina può contare sulla materia prima necessaria per competere ai massimi livelli.
La cantina
Fondata nel 1949, Cantina Mendrisio è una delle realtà cooperative più longeve del Canton Ticino, con circa 250 soci viticoltori. Oltre a trasformare in vino l'uva dei soci, la Cantina è proprietaria della Tenuta Montalbano, fiore all'occhiello del Mendrisiotto. Un team di enologi e viticoltori si prende cura dei vigneti tutto l'anno, lavorando i 27 ettari con passione e cura. Il legame con il territorio e la valorizzazione del Merlot sono al centro della missione della Cantina Mendrisio e della Tenuta Montalbano da oltre settant'anni.