Chi sono i centenari della Svizzera?

Coinvolti 440 centenari

L'iniziativa invita il pubblico a scoprire la realtà dei centenari svizzeri attraverso due prospettive complementari: da un lato i ritratti di 28 donne e uomini che hanno raggiunto o superato i 100 anni, dall’altro i risultati del progetto di ricerca interdisciplinare SWISS100, primo studio nazionale dedicato ai centenari in Svizzera. Fotografie, immagini d’archivio e racconti biografici danno volto e voce a persone che spesso rimangono invisibili nella società contemporanea. Grazie a un approccio interattivo, la mostra invita i visitatori a confrontarsi con le proprie rappresentazioni della cosiddetta grande età, mettendo in dialogo visioni e immaginari di generazioni diverse.

Il progetto SWISS100 ha coinvolto oltre 440 centenari, i loro familiari o altre persone a loro vicine, nelle tre principali regioni linguistiche della Svizzera. Lo studio ha analizzato aspetti biologici, medici, psicologici e sociali, contribuendo a delineare un quadro multidimensionale delle condizioni di vita e delle esperienze della popolazione più longeva del Paese. SWISS100 è coordinato dall’Università di Losanna e realizzato in collaborazione con il Centro competenze anziani della SUPSI, l’Ospedale universitario di Losanna, l’Ospedale universitario di Ginevra, l’Università di Ginevra, l’Università di Zurigo e l’Healthy Longevity Center di Zurigo. Il progetto è stato finanziato dal Fondo nazionale svizzero con il sostegno della Fondazione Minerva e della Fondazione Age.