Chi sono i centenari della Svizzera?
La mostra itinerante "Welcome to your future" approda a Bellinzona.
BELLINZONA - Chi sono le donne e gli uomini che raggiungono i 100 anni in Svizzera? La mostra itinerante “Welcome to your future: i centenari della Svizzera”, nata dal progetto di ricerca nazionale SWISS100, approda in Ticino grazie alla collaborazione tra SUPSI e Città di Bellinzona.
Attraverso ritratti fotografici, testimonianze di vita e risultati scientifici, l’esposizione offre uno sguardo inedito sulla longevità e sulla realtà dei centenari nel nostro Paese. Dopo le tappe di Basilea, Zurigo, Ginevra, Losanna e Berna, l’esposizione sarà ospitata in Piazza del Sole a Bellinzona da domenica 18 ottobre a domenica 1° novembre 2026, con ingresso libero per tutti e apertura quotidiana dalle 10:00 alle 18:00. Il vernissage è in programma per lunedì 19 ottobre alle 18:00. La mostra coinvolgerà anche le scuole del Cantone (con proposte e materiali didattici dedicati alle classi) così come l’Associazione Ticinese Terza Età (con cui sono organizzati alcuni appuntamenti, presentati sulle pagine del sito www.atte.ch e all’entrata della Mostra).
Coinvolti 440 centenari
L'iniziativa invita il pubblico a scoprire la realtà dei centenari svizzeri attraverso due prospettive complementari: da un lato i ritratti di 28 donne e uomini che hanno raggiunto o superato i 100 anni, dall’altro i risultati del progetto di ricerca interdisciplinare SWISS100, primo studio nazionale dedicato ai centenari in Svizzera. Fotografie, immagini d’archivio e racconti biografici danno volto e voce a persone che spesso rimangono invisibili nella società contemporanea. Grazie a un approccio interattivo, la mostra invita i visitatori a confrontarsi con le proprie rappresentazioni della cosiddetta grande età, mettendo in dialogo visioni e immaginari di generazioni diverse.
Il progetto SWISS100 ha coinvolto oltre 440 centenari, i loro familiari o altre persone a loro vicine, nelle tre principali regioni linguistiche della Svizzera. Lo studio ha analizzato aspetti biologici, medici, psicologici e sociali, contribuendo a delineare un quadro multidimensionale delle condizioni di vita e delle esperienze della popolazione più longeva del Paese. SWISS100 è coordinato dall’Università di Losanna e realizzato in collaborazione con il Centro competenze anziani della SUPSI, l’Ospedale universitario di Losanna, l’Ospedale universitario di Ginevra, l’Università di Ginevra, l’Università di Zurigo e l’Healthy Longevity Center di Zurigo. Il progetto è stato finanziato dal Fondo nazionale svizzero con il sostegno della Fondazione Minerva e della Fondazione Age.
La mostra è stata ideata dalla professoressa Daniela Jopp dell’Università di Losanna (UNIL), responsabile della direzione scientifica, e dall’art director Anna-Rita Stoffel (pure. GmbH), con la partecipazione del fotografo Jos Schmid. Realizzata con il supporto del gruppo di progetto, sotto la direzione di Adar Hoffman (UNIL), e di Claudio Furrer (Furrer Werbetechnik) per la produzione, è un progetto AGORA finanziato dal Fondo nazionale svizzero.