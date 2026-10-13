Compensi di Cda e CEO delle partecipate, ora parla il Municipio

LUGANO - Il Municipio di Lugano vuole fare chiarezza sulle remunerazioni dei membri dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dalla Città. L'obiettivo è arrivare, entro alcuni mesi, ad allineare le politiche di remunerazione e trasparenza alle buone pratiche adottate dalle aziende pubbliche a livello nazionale, laddove queste siano comparabili con le realtà luganesi.