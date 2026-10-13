Preparare i prof di domani

Dieci incontri con chi la scuola la vive

Il gruppo guida, composto da rappresentanti del DECS, della SUPSI e della Camera delle Alte scuole pedagogiche di swissuniversities, ha ascoltato tra ottobre 2025 e marzo 2026 dieci gruppi di interesse. Tra loro direttrici e direttori di scuola media e media superiore, esperti della scuola dell'obbligo, l'Istituto di studi italiani dell'USI, neodiplomati, presidenti di plenum, docenti del DFA/ASP, associazioni magistrali e sindacati (OCST, VPOD, SIT).

Gli incontri si sono svolti in forma di focus group. Il rapporto precisa che si tratta di uno strumento qualitativo, non di una consultazione formale né di un'indagine statisticamente rappresentativa. Tra i neodiplomati, per esempio, hanno risposto all'invito in cinque su venti persone selezionate a caso. Una nota in apertura segnala inoltre che per la redazione del rapporto non è stato utilizzato alcun programma di intelligenza artificiale.