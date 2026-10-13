«Quanto è una pigione moderata?»

Secondo Più Donne, queste formulazioni rischiano di creare aspettative senza chiarire che cosa sarà effettivamente offerto a chi cerca casa. L'interpellanza chiede quindi al Municipio di precisare, per ciascun progetto, quali criteri saranno applicati, quanto costeranno gli appartamenti, chi potrà accedervi e per quanto tempo saranno garantite le condizioni annunciate.