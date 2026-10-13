Una serata per riflettere sulla giustizia riparativa
Testimonianze e confronto tra memorie diverse per promuovere responsabilità collettiva di fronte alla violenza.
BELLINZONA - A 15 anni dal tragico attentato di Marrakech, la Fondazione Lamanotesa organizza una conferenza dedicata alla cultura della giustizia riparativa, alla memoria e alla responsabilità individuale e collettiva di fronte alla violenza.
L'appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre, alle 20, all'Auditorium della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona. La serata, a entrata libera, avrà come titolo «Responsabilità, memoria e scelte di vita: gli eccidi di Piazza della Loggia e di Marrakech, come rispondiamo, cosa possiamo chiedere».
Al centro dell'incontro ci sarà il tema della giustizia riparativa, affrontato attraverso le esperienze di due ospiti: Bruno Balestra, già procuratore generale del Canton Ticino e oggi mediatore esperto in giustizia riparativa, e Manlio Milani, presidente dell'Associazione familiari dei caduti di Piazza della Loggia e tra i fondatori della Casa della Memoria di Brescia.
I loro interventi saranno introdotti da Mario Branda, sindaco di Bellinzona e presidente della Fondazione.
Un anniversario dedicato alla riflessione
La conferenza si inserisce nelle iniziative promosse dalla Fondazione per ricordare il 15esimo anniversario dell'attentato di Marrakech del 2011. Negli anni, l'ente ha sostenuto soprattutto attività musicali, sportive e culturali rivolte ai giovani, con l'obiettivo di favorire la comprensione e il dialogo tra le persone.
In occasione di questa ricorrenza, la Fondazione ha scelto di affrontare il tema della giustizia riparativa, mettendo a confronto esperienze legate a due eventi tragici: la strage di Piazza della Loggia a Brescia e l'attentato di Marrakech.
La serata gode del patrocinio simbolico dei Comuni di Bellinzona e Cadenazzo, luoghi di residenza delle vittime dell'attentato del 2011 ed entrambi rappresentati in seno alla Fondazione.