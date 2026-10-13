Una serata per riflettere sulla giustizia riparativa

L'appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre, alle 20, all'Auditorium della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona. La serata, a entrata libera, avrà come titolo «Responsabilità, memoria e scelte di vita: gli eccidi di Piazza della Loggia e di Marrakech, come rispondiamo, cosa possiamo chiedere».