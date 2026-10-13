Un sì unanime per il rinnovo dei parchi giochi

Quattro parchi da rinnovare

Gli interventi interesseranno i parchi Ippocastano, Madonna della Salute, Ciusarella e Tre Pini, con l'obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e possibilità di svago per tutte le età. Il parco Ippocastano diventerà uno spazio dedicato al relax e alla socialità, con panche conviviali, chaise longue in legno e giochi che sfrutteranno il dislivello del terreno. Rimarrà possibile ospitare eventi e manifestazioni.

Alla Madonna della Salute nascerà una piazza verde intergenerazionale, con nuovi giochi, percorsi più sicuri e un'area recintata per i bambini più piccoli. Il parco Ciusarella avrà invece una vocazione sportiva, con una pista pump track, strutture per il parkour e tavoli da ping-pong. Nella parte superiore troveranno spazio altalene, uno scivolo e un gioco intergenerazionale.