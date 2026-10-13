Un sì unanime per il rinnovo dei parchi giochi
Il legislativo ha approvato un credito di 570mila franchi. Bocciato invece, per un solo voto, il credito suppletorio per Casa Chiattone
Il legislativo ha approvato un credito di 570mila franchi. Bocciato invece, per un solo voto, il credito suppletorio per Casa Chiattone
MASSAGNO - Via libera al rinnovo dei parchi giochi, mentre il credito suppletorio per Casa Chiattone viene bocciato per un solo voto. Sono le principali decisioni prese nella sua ultima seduta, ieri, dal Consiglio comunale di Massagno.
Il Legislativo ha approvato all'unanimità uno stanziamento di 570'000 franchi per la seconda fase di ammodernamento delle aree di svago. I lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2027 e concludersi entro la fine dell'anno.
Quattro parchi da rinnovare
Gli interventi interesseranno i parchi Ippocastano, Madonna della Salute, Ciusarella e Tre Pini, con l'obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e possibilità di svago per tutte le età. Il parco Ippocastano diventerà uno spazio dedicato al relax e alla socialità, con panche conviviali, chaise longue in legno e giochi che sfrutteranno il dislivello del terreno. Rimarrà possibile ospitare eventi e manifestazioni.
Alla Madonna della Salute nascerà una piazza verde intergenerazionale, con nuovi giochi, percorsi più sicuri e un'area recintata per i bambini più piccoli. Il parco Ciusarella avrà invece una vocazione sportiva, con una pista pump track, strutture per il parkour e tavoli da ping-pong. Nella parte superiore troveranno spazio altalene, uno scivolo e un gioco intergenerazionale.
Al parco Tre Pini saranno realizzati percorsi avventura con tronchi e corde, aree picnic e un'altalena panoramica. Il progetto prevede inoltre pavimentazioni drenanti, nuove alberature e superfici verdi per favorire la biodiversità e contrastare le isole di calore.
Interventi anche a Gerso
Dei 570'000 franchi stanziati, 60'000 serviranno a demolire un edificio abbandonato nel parco di Gerso. Al suo posto sorgerà una pergola parzialmente coperta per le attività ricreative delle famiglie. L'intervento rientra nella riqualificazione già avviata dei parchi di Nosedo, Gerso e Bomborozzo. Il rinnovo di Nosedo è stato completato il 29 agosto.
Casa Chiattone, manca un voto
Esito negativo, invece, per il credito suppletorio destinato alla ristrutturazione di Casa Chiattone. La proposta è stata respinta con 15 voti favorevoli, uno contrario e 11 astensioni, mancando la maggioranza necessaria per un solo voto.
Il Legislativo ha inoltre bocciato la mozione che chiedeva di garantire alle famiglie un numero adeguato di posti negli asili nido, in attesa della prossima pianificazione cantonale prevista dopo il 2028.