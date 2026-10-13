Incidente nella Vedeggio-Cassarate, galleria chiusa
Il sinistro sta mandando in tilt la circolazione in una buona fetta di Lugano
Il sinistro sta mandando in tilt la circolazione in una buona fetta di Lugano
LUGANO - Un incidente si è verificato intorno alle 17.15 all'interno della galleria Vedeggio-Cassarate, in direzione di Lugano. Come testimonia la fotografia arrivata in redazione, una vettura è ferma e gli occupanti sono scesi e si trovano a bordo strada. Non è al momento chiara la presenza di feriti.
Complice l'ora di punta, il sinistro ha mandato in tilt la circolazione nell'area limitrofa all'uscita autostradale di Lugano-Nord. Il tunnel è stato chiuso e ai due portali si è formato un serpentone di vetture incolonnate. Con il passare dei minuti, le ripercussioni dell'incidente si stanno facendo sentire sempre più verso il centro di Lugano. La circolazione in città è molto difficoltosa, se non addirittura paralizzata in alcuni tratti.
Intorno alle 17.55 la galleria è stata riaperta e la circolazione è diventata più scorrevole, a partire dalla zona di Lugano-Nord.