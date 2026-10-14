Il prete di frontiera: «Chi criminalizza i soccorritori va denunciato»

Il legame fra il Ticino e Como

La solidarietà, però, non conosce confini. Da ormai dieci anni numerosi volontari ticinesi e lariani collaborano: «È bello e positivo il rapporto che si è creato e consolidato fra i nostri due territori, soprattutto per quanto riguarda l’accoglienza e la difesa dei diritti di tutti». Da questa collaborazione è nata anche una rete di informazione, scambio di aiuti e progettualità politica tra le città di frontiera. All’ultimo incontro, tenutosi circa un mese fa, ha partecipato anche la rete di Lampedusa.