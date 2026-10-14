Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati

Positivi tre prodotti di Migros, Lidl e Denner

I batteri rilevati appartengono alla categoria dei cosiddetti germi ESBL, resistenti a determinati antibiotici e potenzialmente in grado di rendere più difficile la cura delle infezioni. I tre prodotti risultati positivi erano in vendita da Lidl, Denner e Migros.

Quello di Lidl proveniva dalla Germania, quello di Denner dai Paesi Bassi e quello di Migros dall'Ungheria. Anche i prezzi erano tra i più bassi dell'indagine: 13.50 franchi al chilogrammo per i primi due e 15 franchi per il terzo.