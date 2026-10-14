Casse pensioni, gli investimenti illiquidi sono in aumento

Secondo lo studio Risiko Check-up 2026 della società di consulenza Complementa la quota di investimenti illiquidi presso le casse pensioni elvetiche è aumentata sensibilmente negli ultimi 15 anni: includendo immobili, investimenti alternativi e ipoteche, circa il 36% del patrimonio è ora investito in attività non immediatamente negoziabili.

Finché i mercati restano stabili e le casse pensioni dispongono di sufficiente liquidità, questa evoluzione non rappresenta un problema: la situazione diventa critica solo quando si presentano contemporaneamente più fattori di stress. Stando agli esperti di Complementa, uno scenario possibile è una forte turbolenza dei mercati, in cui gli istituti necessitino a breve termine di liquidità per onorare impegni o riorientare i portafogli. Una parte delle casse si sta già preparando e prevede soprattutto investimenti aggiuntivi in immobili svizzeri e infrastrutture, per ridurre i rischi geopolitici.