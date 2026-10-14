Contrasto al riciclaggio: servono più personale e sanzioni

Affinché la Svizzera possa migliorare la propria lotta in questo ambito, il Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione (GCRF) ha formulato otto raccomandazioni.

Al centro delle raccomandazioni si consiglia di rafforzare il personale facente parte delle autorità preposte al contrasto della criminalità. A causa del massiccio aumento delle segnalazioni di sospetti casi di riciclaggio di denaro, il sistema di controllo rischia di raggiungere i propri limiti. È quindi indispensabile che le autorità di vigilanza e di esecuzione si dotino di personale supplementare, di sistemi informatici più efficienti e di risorse finanziarie sufficienti.