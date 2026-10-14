Long Covid, il calvario verso la rendita d'invalidità

Perizie estenuanti

Consapevole di non poter tornare al lavoro, la giovane ha chiesto una rendita AI. Tra febbraio e marzo 2025 ha dovuto affrontare colloqui e accertamenti a Interlaken, Bienne e St. Urban, nel Canton Lucerna. Gli spostamenti e le lunghe valutazioni l'hanno sfinita, causando ripetuti peggioramenti delle sue condizioni.

Secondo Chantal Britt, presidente di Long Covid Svizzera, nella Confederazione potrebbero esserci fino a 450’000 persone affette da Long Covid, di cui circa 56’000 in forma grave. Per questi pazienti, le procedure assicurative rappresentano spesso un ostacolo in più. Uno studio svizzero non ancora sottoposto a revisione scientifica, basato sulle testimonianze di 137 pazienti, mostra come appuntamenti, questionari e visite possano diventare insostenibili per chi ha capacità fisiche e cognitive fortemente ridotte.