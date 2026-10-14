Fallimenti in netto aumento, è record per quelli aziendali

A influire sui dati è anche una modifica legislativa in vigore dall'inizio del 2025: anche le istituzioni di diritto pubblico sono tenute a richiedere il pagamento dei crediti arretrati delle aziende attraverso la procedura di fallimento. In questo modo sono state equiparate ai creditori privati. "L'abolizione di questo privilegio era attesa da tempo", argomentano gli esperti di Creditreform. "Esso aveva portato solo a far sì che le imprese adempissero in misura insufficiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti dei creditori pubblici". A contribuire all'aumento del numero di bancarotte - aggiungono - potrebbe essere anche il boom delle nuove società in atto ormai da alcuni anni. Come noto infatti le giovani realtà sono a rischio di chiusura soprattutto nei primi cinque anni di attività.

I dati confermano queste osservazioni. Nei primi nove mesi dell'anno le nuove iscrizioni al registro di commercio hanno raggiunto quota 41'706, in progressione del 2,1% su base annua. Creditreform ipotizza che per l'insieme del 2026 il numero potrebbe arrivare a 57'000, che sarebbe da primato. In progressione sono peraltro anche gli stralci, che nel periodo gennaio-settembre sono stati 26'712 (+4,9%). La crescita netta di imprese si è così attestata a 14'994.