SVITTO
Precipitano dal tetto di un capannone: una 22enne perde la vita
20 Minuten
Fonte Polizia cantonale di Svitto
Precipitano dal tetto di un capannone: una 22enne perde la vita
EINSIEDELN - Una donna di 22 anni è morta in seguito alle gravi ferite riportate in una caduta dal tetto di un capannone a Einsiedeln, nel Canton Svitto. L'incidente è avvenuto sabato 3 ottobre, quando la giovane e un uomo sono precipitati per circa quattro metri attraverso un lucernario.
Entrambi hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in elicottero in ospedali fuori cantone. La 22enne è deceduta la scorsa settimana a causa delle lesioni subite.
La Polizia cantonale di Svitto ha comunicato che le circostanze dell'accaduto sono ancora da chiarire. Restano quindi da accertare le ragioni per cui i due si trovassero sul tetto del capannone e la dinamica esatta della caduta.
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