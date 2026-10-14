Precipitano dal tetto di un capannone: una 22enne perde la vita

Entrambi hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in elicottero in ospedali fuori cantone. La 22enne è deceduta la scorsa settimana a causa delle lesioni subite.

La Polizia cantonale di Svitto ha comunicato che le circostanze dell'accaduto sono ancora da chiarire. Restano quindi da accertare le ragioni per cui i due si trovassero sul tetto del capannone e la dinamica esatta della caduta.