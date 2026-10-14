L'iniziativa sui fuochi d'artificio convince, l'aumento dell'IVA per la 13esima AVS invece no

Il sondaggio

11'239 persone di tutta la Svizzera hanno partecipato il 7 e l’8 ottobre 2026 alla prima ondata del sondaggio di 20 minuti e Tamedia in vista delle votazioni federali del 29 novembre 2026. Il sondaggio è stato realizzato in collaborazione con LeeWas, che pondera i dati in base a variabili demografiche, geografiche e politiche. Il margine d’errore è di 1,6 punti percentuali. Ulteriori informazioni sui sondaggi sono disponibili su 20min.ch/umfragen.