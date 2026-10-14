Fissa un incontro sessuale con una presunta 14enne: arrestato uomo di 80 anni
I contatti sono iniziati su una chat pubblica, dove l'anziano avrebbe inviato materiale pornografico. Dietro il profilo si nascondeva però un investigatore della polizia di Zurigo.
AFFOLTERN - Pensava di incontrare una 14enne conosciuta online per un appuntamento a sfondo sessuale. Ma quando l'80enne si è presentato nel luogo concordato, ad aspettarlo non c'era una ragazzina, bensì alcuni poliziotti in borghese. È successo lunedì mattina a Zurigo-Affoltern, dove il cittadino svizzero è stato arrestato.
La vicenda è iniziata l'8 ottobre, quando l'anziano ha avviato una conversazione con una presunta adolescente su una piattaforma di chat pubblica. Nonostante la ragazzina avesse dichiarato di avere 14 anni, l'uomo avrebbe espresso il desiderio di avere rapporti sessuali con lei, inviandole anche diverso materiale pornografico.
Dietro il profilo, però, non c'era alcuna adolescente. A conversare con l'ottantenne era infatti un investigatore dell'Unità di protezione dell'infanzia della polizia cittadina di Zurigo.
Ignaro del fatto, l'uomo ha proseguito la conversazione fino a concordare un appuntamento, che si è, tuttavia, concluso con il suo arresto.
L'80enne dovrà ora rispondere delle accuse di tentati atti sessuali con minori e di invio di materiale pornografico a minori.
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