Fissa un incontro sessuale con una presunta 14enne: arrestato uomo di 80 anni

La vicenda è iniziata l'8 ottobre, quando l'anziano ha avviato una conversazione con una presunta adolescente su una piattaforma di chat pubblica. Nonostante la ragazzina avesse dichiarato di avere 14 anni, l'uomo avrebbe espresso il desiderio di avere rapporti sessuali con lei, inviandole anche diverso materiale pornografico.