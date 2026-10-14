Piani d’emergenza: Raiffeisen e ZKB promosse, PostFinance ancora bocciata dalla Finma

Dalla fine del 2025 PostFinance adempie le disposizioni in materia di capitale supplementare in grado di assorbire le perdite e ha perfezionato la propria strategia alternativa, spiega in un comunicato odierno l'autorità federale di vigilanza finanziaria. Devono tuttavia essere ulteriormente concretizzate le opzioni d'intervento previste qualora non fosse possibile ristrutturare e continuare l'attività dell'istituto. A tale proposito occorre tenere conto anche del mandato legale di servizio universale di PostFinance. L'adeguamento della Legge sulle poste, attualmente in fase di consultazione, mira a ridurre l'incertezza giuridica in merito.