Berna punta sulla collaborazione con l'UE per la guerra elettronica

Il programma favorisce l'acquisto e lo scambio di sistemi di attacco elettronici, offrendo vantaggi operativi e logistici. Permette di coordinare meglio tra loro materiali, dati e di utilizzare in comune gli apparecchi di verifica e i pezzi di ricambio. La Svizzera può beneficiare in particolare di economie di scala e prezzi d'acquisto più vantaggiosi.

Il MoU Knifefish consente a Berna di decidere caso per caso a quali progetti desidera partecipare. La neutralità è garantita, puntualizza l'esecutivo, aggiungendo che la Svizzera potrà ritirarsi dalla cooperazione in qualsiasi momento qualora uno degli Stati partecipanti al programma dovesse essere coinvolto in un conflitto armato.