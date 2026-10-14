Scandalo delle sovvenzioni BLS, parte dell'inchiesta dovrà essere ripetuta

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) aveva avviato nell'agosto 2023 una procedura penale amministrativa contro i due ex dirigenti, accusati di frode nelle prestazioni e di ottenimento fraudolento di una falsa attestazione. Per condurre l'inchiesta era stato incaricato un avvocato esterno. Gli atti erano poi stati trasmessi al Ministero pubblico bernese e successivamente, insieme all'atto d'accusa dell'UFT, al Tribunale penale economico.

Quest'ultimo aveva tuttavia respinto l'atto d'accusa, stabilendo che tutti gli atti investigativi compiuti dal precedente responsabile dovessero essere ripetuti. Secondo i giudici, infatti, la procedura avrebbe dovuto essere condotta da una persona appartenente all'amministrazione. Una decisione confermata lo scorso aprile dal Tribunale superiore bernese, contro la quale l'UFT si era rivolto al Tribunale federale.