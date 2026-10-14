Disabilità intellettiva, il Consiglio federale vuole garantire il diritto di voto a tutti
La proposta, che riguarda circa 16'000 persone oggi escluse dai diritti politici federali, è stata posta in consultazione fino al 28 gennaio 2027.
BERNA - In futuro, le persone con disabilità intellettiva dovrebbero poter votare in Svizzera. Il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione la proposta di modifica corrispondente della Costituzione federale.
La normativa attualmente in vigore esclude le persone con disabilità intellettiva dai diritti politici a livello federale, ha comunicato mercoledì il Consiglio federale. Ciò riguarda le persone che, a causa di incapacità di discernimento permanente, sono sottoposte a tutela generale o sono rappresentate da una persona incaricata della curatela preventiva. Secondo le commissioni parlamentari, sono circa 16'000 le persone interessate.
Una disabilità o un bisogno di assistenza non dovrebbero più costituire in futuro motivo di esclusione dalla vita politica, ha scritto il Consiglio federale. In questo modo si intendono eliminare le attuali discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità intellettiva e rafforzare la loro autodeterminazione.
In futuro, quindi, tutte le cittadine e i cittadini svizzeri maggiorenni dovrebbero poter partecipare alla vita politica del Paese. Ciò comprende il diritto di partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché di firmare iniziative popolari e referendum. Le elezioni del Consiglio degli Stati sono regolate dai Cantoni e non a livello federale.
Cantoni come pionieri
In diversi Cantoni, le persone con disabilità intellettiva possono già partecipare politicamente. Alla fine del 2025, gli aventi diritto di voto del Cantone di Zugo hanno concesso loro il diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale e cantonale. Come primo Cantone in Svizzera, il Cantone di Ginevra ha reso possibile tale partecipazione politica nel 2020 e anche il Cantone di Appenzello Interno ha già abolito l'esclusione dal diritto di voto delle persone permanentemente incapaci di discernimento.
Nei Cantoni Vaud, Friburgo, San Gallo e Turgovia, proposte analoghe sono fallite. Nei Cantoni Basilea Città, Lucerna, Soletta e Zurigo, iniziative simili sono ancora pendenti. Cantoni come Basilea Campagna, Berna, Grigioni e Svitto intendono prima attendere gli sviluppi a livello federale.
Nessuna modifica senza votazione popolare
La proposta è strettamente legata agli sforzi attualmente in corso per modernizzare il diritto di protezione degli adulti, ha precisato il Consiglio federale. In questo contesto si sta lavorando anche all'abolizione della tutela generale.
La consultazione durerà fino al 28 gennaio 2027. Oltre a una modifica della Costituzione federale, sono necessarie anche due modifiche di legge. L'ultima parola sulla modifica costituzionale spetta al popolo e ai Cantoni alle urne.