Disabilità intellettiva, il Consiglio federale vuole garantire il diritto di voto a tutti

Cantoni come pionieri

In diversi Cantoni, le persone con disabilità intellettiva possono già partecipare politicamente. Alla fine del 2025, gli aventi diritto di voto del Cantone di Zugo hanno concesso loro il diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale e cantonale. Come primo Cantone in Svizzera, il Cantone di Ginevra ha reso possibile tale partecipazione politica nel 2020 e anche il Cantone di Appenzello Interno ha già abolito l'esclusione dal diritto di voto delle persone permanentemente incapaci di discernimento.