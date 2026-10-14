Preventivo in rosso di 99,3 milioni

Crescono spese per ospedali e scuole speciali

Negli ultimi quattro anni, la crescita media annua della spesa è stata del 5,7%, nettamente superiore alla crescita economica, che si è attestata all'1,7% annuo. Tra i settori che hanno registrato gli aumenti più consistenti in termini assoluti figurano le riduzioni individuali dei premi di cassa malati, i contributi agli ospedali, alle case di cura e di riposo, i trasporti pubblici e le misure di pedagogia specializzata. Negli ultimi quattro anni l'incremento di queste ultime è stato di 25 milioni. Nello stesso lasso di tempo le spese per i nosocomi e le case anziani sono aumentate di 38 milioni di franchi.

Secondo il Dipartimento cantonale delle finanze, è stato tuttavia possibile rallentare la crescita delle spese: nel preventivo 2026 era ancora del 3,1%, mentre in quello del 2027 scende al 2,3%. Un freno, che non va però interpretato come una manovra di risparmio secondo il direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni.