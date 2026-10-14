Lo scorso anno gli svizzeri sono stati ancora più generosi del solito

Le principali donatrici sono state le famiglie, che hanno contribuito a circa sette franchi su dieci donati. Sono aumentati leggermente i contributi da parte delle imprese, mentre hanno registrato una lieve flessione quelli delle fondazioni, delle Chiese e di altre istituzioni.

Secondo le statistiche di Zewo, a beneficiare della crescita sono state le organizzazioni attive esclusivamente in Svizzera, per le quali le donazioni sono aumentate del 9,5%. Per quelle che operano a livello internazionale si è invece registrato un calo del 3,8%.