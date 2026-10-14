Lo scorso anno gli svizzeri sono stati ancora più generosi del solito
Ne hanno beneficiato specialmente le organizzazioni attive sul territorio nazionale
BERNA - Nel 2025 in Svizzera sono stati donati per beneficenza complessivamente 2,3 miliardi di franchi, circa 50 milioni in più rispetto all'anno precedente. A beneficiare dell'aumento sono state soprattutto le organizzazioni attive sul territorio nazionale, ha comunicato oggi Zewo, l'ente responsabile della certificazione delle organizzazioni senza scopo di lucro.
Per il sesto anno consecutivo, il volume complessivo delle donazioni nella Confederazione ha così superato i due miliardi di franchi. Solo nel 2022, in seguito alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, era stata raccolta una somma superiore, pari a 2,5 miliardi di franchi.
Le principali donatrici sono state le famiglie, che hanno contribuito a circa sette franchi su dieci donati. Sono aumentati leggermente i contributi da parte delle imprese, mentre hanno registrato una lieve flessione quelli delle fondazioni, delle Chiese e di altre istituzioni.
Secondo le statistiche di Zewo, a beneficiare della crescita sono state le organizzazioni attive esclusivamente in Svizzera, per le quali le donazioni sono aumentate del 9,5%. Per quelle che operano a livello internazionale si è invece registrato un calo del 3,8%.
Anche i sistemi di pagamento digitali, tra cui Twint, svolgono un ruolo importante nelle donazioni, precisa l'ente. La maggior parte delle organizzazioni ritiene tuttavia troppo elevati i costi complessivi legati alle transazioni digitali.