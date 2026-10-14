Swisscom, multa annullata: la COMCO valuta un ricorso

Con una sentenza resa pubblica ieri sera il TAF ha annullato una multa di 18,4 milioni di franchi inflitta all'operatore telecom nel dicembre 2023. I giudici non hanno ravvisato una posizione dominante di Swisscom, contrariamente all'opinione della Comco, che sul caso aveva avviato un'indagine a fine 2020, culminata nella sanzione.