SVIZZERA
Swisscom, multa annullata: la COMCO valuta un ricorso
La decisione del Tribunale amministrativo federale mette in discussione l'interpretazione della posizione dominante nel settore telecom.
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Fonte Ats
Swisscom, multa annullata: la COMCO valuta un ricorso
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Swisscom, multa annullata: la COMCO valuta un ricorso
La decisione del Tribunale amministrativo federale mette in discussione l'interpretazione della posizione dominante nel settore telecom.
Swisscom, multa annullata: la COMCO valuta un ricorso
La decisione del Tribunale amministrativo federale mette in discussione l'interpretazione della posizione dominante nel settore telecom.
BERNA - La Commissione della concorrenza (Comco) esaminerà approfonditamente nei prossimi giorni la sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) nel contenzioso sulla fibra ottica con Swisscom. Sulla base di questa analisi verrà poi deciso se accettare il giudizio o presentare ricorso al Tribunale federale, ha indicato l'autorità all'agenzia Awp.
Con una sentenza resa pubblica ieri sera il TAF ha annullato una multa di 18,4 milioni di franchi inflitta all'operatore telecom nel dicembre 2023. I giudici non hanno ravvisato una posizione dominante di Swisscom, contrariamente all'opinione della Comco, che sul caso aveva avviato un'indagine a fine 2020, culminata nella sanzione.
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