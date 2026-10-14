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Il CEO di Swiss avverte: «Le crisi sono sempre più frequenti»

L'instabilità geopolitica, il rincaro del carburante e i fenomeni meteorologici estremi stanno mettendo alla prova la gestione operativa e finanziaria della compagnia.
Il CEO di Swiss avverte: «Le crisi sono sempre più frequenti»
IMAGO / Jan Huebner
Fonte Ats
di Redazione
Il CEO di Swiss avverte: «Le crisi sono sempre più frequenti»
L'instabilità geopolitica, il rincaro del carburante e i fenomeni meteorologici estremi stanno mettendo alla prova la gestione operativa e finanziaria della compagnia.

ZURIGO - Swiss risente in modo significativo dell'instabilità geopolitica internazionale, che si traduce in rotte più lunghe, costi operativi più elevati e maggiori difficoltà nella gestione dei voli. A delineare il quadro è Jens Fehlinger, presidente della direzione della compagnia aerea, che in un'intervista al portale Persönlich chiede anche condizioni più favorevoli per lo sviluppo dell'aeroporto di Zurigo.

Secondo il CEO, oggi diverse crisi si sovrappongono e si rafforzano a vicenda, rendendo la gestione dell'attività aerea sempre più complessa. "In passato si verificava una grande perturbazione circa ogni sette anni", osserva, citando come esempi la Sars, la crisi finanziaria e la pandemia. Oggi, invece, le emergenze sono più frequenti, "come dimostra il numero crescente di unità operative e gruppi di crisi attivati dall'impresa".

L'impatto più evidente riguarda il conflitto in Medio Oriente. La chiusura di diversi spazi aerei costringe Swiss a modificare continuamente le proprie rotte e a percorrere tragitti più lunghi. Per raggiungere l'Asia, la compagnia può attualmente fare affidamento soltanto su due corridoi aerei, oppure sulla rotta che passa sopra il Polo Nord. A complicare ulteriormente la situazione contribuisce la chiusura degli spazi aerei di Russia e Ucraina, che comporta un aumento dei tempi di volo e disagi anche per i passeggeri.

Alle difficoltà operative si aggiunge il rincaro del petrolio, che si riflette direttamente sul prezzo del cherosene. "Dopo lo scoppio della guerra il costo del carburante è arrivato temporaneamente a quasi raddoppiare", fa presente il manager di nazionalità tedesca. Le conseguenze si sono sono già fatte sentire sui risultati del primo semestre e, secondo le attuali previsioni, continueranno a incidere in modo significativo anche sul bilancio annuale.

Un'altra sfida è rappresentata dagli eventi meteorologici estremi: durante l'estate alle temperature particolarmente elevate si sono aggiunti frequenti temporali violenti e altre condizioni avverse. "Quando i fenomeni temporaleschi rendono inutilizzabili alcune porzioni dello spazio aereo o compromettono le operazioni negli aeroporti, gli effetti possono propagarsi rapidamente all'intero sistema del trasporto aereo", causando ritardi e ulteriori complicazioni nella gestione dei voli, spiega il dirigente.

Nell'intervista, il quasi 46enne - compirà gli anni domani - ha affrontato anche il tema delle limitazioni operative dell'aeroporto di Zurigo. L'ex quadro di Lufthansa si è detto soddisfatto della decisione del gran consiglio zurighese di non inasprire ulteriormente le regole relative ai voli notturni. A suo avviso però non basta: "Non è un passo indietro, ma non è nemmeno un passo avanti".

Lo scalo zurighese - argomenta - è tra gli aeroporti europei maggiormente limitati per quanto riguarda gli orari operativi e i vincoli normativi. Per questo motivo Fehlinger auspica un confronto più ampio sulla competitività dello scalo e sulle condizioni necessarie per consentirgli di crescere. "Se Zurigo deve rimanere un hub forte anche in futuro ed espandersi con la domanda servono condizioni quadro affidabili e non si può continuare a imporre nuove restrizioni". Un aeroporto efficiente è fondamentale per garantire i collegamenti internazionali della Svizzera e sostenere la competitività dell'economia nazionale, afferma.

Malgrado le difficoltà, Swiss intende rimanere "una compagnia aerea forte e indipendente", prosegue il professionista. La collaborazione con la società madre Lufthansa continuerà negli ambiti in cui ciò può generare sinergie e vantaggi concreti. Tra questi figurano, in particolare, i sistemi di prenotazione dei voli e l'approvvigionamento del carburante.

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