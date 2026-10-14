Il CEO di Swiss avverte: «Le crisi sono sempre più frequenti»

L'impatto più evidente riguarda il conflitto in Medio Oriente. La chiusura di diversi spazi aerei costringe Swiss a modificare continuamente le proprie rotte e a percorrere tragitti più lunghi. Per raggiungere l'Asia, la compagnia può attualmente fare affidamento soltanto su due corridoi aerei, oppure sulla rotta che passa sopra il Polo Nord. A complicare ulteriormente la situazione contribuisce la chiusura degli spazi aerei di Russia e Ucraina, che comporta un aumento dei tempi di volo e disagi anche per i passeggeri.

Alle difficoltà operative si aggiunge il rincaro del petrolio, che si riflette direttamente sul prezzo del cherosene. "Dopo lo scoppio della guerra il costo del carburante è arrivato temporaneamente a quasi raddoppiare", fa presente il manager di nazionalità tedesca. Le conseguenze si sono sono già fatte sentire sui risultati del primo semestre e, secondo le attuali previsioni, continueranno a incidere in modo significativo anche sul bilancio annuale.