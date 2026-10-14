«Trump mi ha aggredita sessualmente»: le accuse dell'ex modella svizzera

Durante un incontro con la stampa, secondo il suo racconto alla SRF, Trump avrebbe cominciato a flirtare con lei, assicurandole che avrebbe mandato qualcuno a prenderla per permettere loro di continuare la conversazione in privato. «Mi sono fidata di lui, ero cieca», ricorda oggi Keul.

Poco dopo, sempre secondo la sua testimonianza, la giovane sarebbe stata avvicinata da Jeffrey Epstein. Quest'ultimo si sarebbe presentato come «il migliore amico di Donald», promettendole che si sarebbe occupato di lei. Parole che, racconta Keul, l'avrebbero messa in allarme. In seguito, un collaboratore di Trump l'avrebbe condotta nella suite dell'imprenditore. È lì che, secondo quanto riferito dall'ex modella, si sarebbe consumata l'aggressione sessuale.