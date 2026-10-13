Hacker mandano in tilt i frigoriferi: «Può succedere anche in Svizzera»

Il collegamento alla rete può essere un problema

Il problema riguarda potenzialmente anche la grande distribuzione svizzera. Molti impianti frigoriferi sono collegati alla rete per consentire interventi di manutenzione a distanza, ma questa comodità può trasformarsi in una porta d'ingresso per i criminali informatici. A complicare la situazione contribuiscono dispositivi utilizzati per decenni, aggiornamenti trascurati e software obsoleti. Obermeier non conosce nel dettaglio le infrastrutture di Migros, Coop, Aldi e Lidl, ma sottolinea che le criticità sono spesso comuni e che i sistemi Danfoss sono diffusi in tutta Europa. Una manipolazione potrebbe inoltre passare inizialmente inosservata se gli impianti mostrassero temperature apparentemente normali. I controlli prescritti dovrebbero comunque permettere di individuare il problema con alta probabilità.

Anche altri dispositivi sono vulnerabili

In Francia la procura di Parigi ha segnalato anche incendi, ma resta da accertare un eventuale collegamento con l'attacco. Quanto al rischio di una crisi alimentare, Obermeier invita a distinguere tra un episodio isolato e un'azione coordinata. «Una perdita una tantum di prodotti freschi non è ancora una crisi di approvvigionamento», precisa. Ben più preoccupanti sarebbero attacchi ripetuti contro magazzini frigoriferi centrali e piattaforme logistiche. L'esperto mette inoltre in guardia dalla vulnerabilità di altri dispositivi connessi, come pompe di calore, colonnine di ricarica e inverter fotovoltaici: l'attivazione o lo spegnimento simultaneo di decine di migliaia di apparecchi potrebbe destabilizzare la rete elettrica. L'ipotesi di un'operazione di guerra ibrida è considerata plausibile, ma al momento non esistono prove e gli autori dell'attacco restano sconosciuti.